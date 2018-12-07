Власти Крыма представят свои проекты в рамках майского указа до 14 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма должны до 14 декабря представить правительству России региональные проекты, предусмотренные майским указом президента, уточнить целевые показатели и заложить средства в бюджеты профильных министерств, написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее 23 ноября в Крыму прошло расширенное заседание президиума Госсовета РФ, посвященное выполнению майских поручений президента страны.

"Правительству Республики Крым до 14 декабря необходимо предоставить все региональные проекты в правительство Российской Федерации, которые до этого должны быть согласованы с федеральными министерствами. Кроме того, необходимо прописать и уточнить все целевые показатели, а также заложить средства в бюджеты профильных министерств и ведомств", - написал Аксенов.

Он отметил, что до сих пор министерства пересматривают отдельные целевые показатели из-за множества неточностей. Аксенов рекомендовал проконсультироваться с профильными федеральными министерствами по спорным вопросам. Он подчеркнул, что расчеты должны базироваться на реальных цифрах.

Вновь вступив в должность президента, 7 мая 2018 года Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года". Сформированы национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.