Лавров: вместо обвинений по Украине в адрес России Западу следует адресовать призывы Киеву

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Западу следует добиваться выполнения минских договоренностей от Киева, а не выступать с голословными обвинениями в адрес России. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Это уже стало каким-то ритуалом для наших западных партнеров - какая бы тема ни обсуждалась, они обязательно должны упомянуть украинский кризис, - отметил он. - Мы не уходим от дискуссий, но призываем всех вместо голословных требований, адресованных почему-то России, добиться от Киева выполнения его обязательств по минскому комплексу мер, который был принят в феврале 2015 года".