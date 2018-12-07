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Лавров: предложение России о продлении СНВ-3 остается в силе

По словам главы МИД РФ, Москва заинтересована в том, чтобы начать переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы начать переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), это предложение остается в силе. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Что касается СНВ-3, то президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы заинтересованы начать переговоры о его дальнейшем продлении. Договор истекает в 2021 году, времени остается не так много, - сказал он. - Это предложение остается в силе".

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Как заявил 6 декабря на конференции председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, Вашингтону сложно представить себе продление СНВ-3, если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уйдет в прошлое.

По словам министра, действия американских властей создают ощущение, что США готовят почву для развала СНВ-3. "Я видел заявление о том, что если ДРСМД прекратит свое существование, то СНВ-3 будет под большим вопросом. Создается впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы этот документ в итоге развалить", - сказал он.

"У нас есть предложения, которые мы неоднократно передавали США, в том числе в Хельсинки, когда встречался президент [России Владимир] Путин с президентом [США Дональдом] Трампом. Я сам передавал госсекретарю [США Майку] Помпео данные предложения, потом они были продублированы во время и августовского приезда [в Москву помощника президента США по национальной безопасности] Джона Болтона, и в октябре, когда он еще раз приезжал. Предложения, чтобы начать серьезный, честный, профессиональный диалог по вопросам ДРСМД, по вопросам выполнения договора СНВ, и ряд других предложений, как мы должны рассматривать проблемы стратегической стабильности. Никакого ответа от американцев не поступало, мы периодически им напоминаем", - добавил министр.

Как отметил Лавров, США по-прежнему заявляют, что Россия должна исправить ошибки и устранить нарушения. "Так взрослые люди не разговаривают", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтону сложно представить себе продление ДСНВ, если Договор о РСМД уйдет в прошлое.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Болтон, Джон
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