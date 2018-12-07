Ларвов: большинство стран ОБСЕ подчеркивают контрпродуктивность санкций в отношении России

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Большинство стран-участниц ОБСЕ подчеркивают контрпродуктивность антироссийских санкций. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"И наши итальянские коллеги, и многие - если не большинство - стран-участниц ОБСЕ в беседах подчеркивают контрпродуктивность санкций и пагубность санкций для всех, причем, включая тех, кто эти санкции вводит", - сказал министр. "Но в данной ситуации мы можем только продолжать нашу линию, которая заключается в том, чтобы обезопасить развитие Российской Федерации от любых возможных рецидивов санкционной политики", - добавил он.

"Поскольку растет понимание пагубности санкций, то те, кто инициировал спираль, должны прекратить ее и должны принять соответствующее решение, - подчеркнул Лавров. - Мы к этому будем готовы, мы ответим взаимностью. Но на данном этапе, пока Евросоюз находится в плену у небольшого, но очень русофобского меньшинства, мы будем делать все, чтобы сокращать свою зависимость от каких-либо экономических связей, которые могут стать предметом новых санкций со стороны наших западных партнеров".