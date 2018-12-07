{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ларвов: большинство стран ОБСЕ подчеркивают контрпродуктивность санкций в отношении России

Глава МИД РФ также заявил, что пока Москва будет сокращать свою зависимость от экономических связей, которые могут стать предметом новых санкций со стороны западных партнеров

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Большинство стран-участниц ОБСЕ подчеркивают контрпродуктивность антироссийских санкций. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"И наши итальянские коллеги, и многие - если не большинство - стран-участниц ОБСЕ в беседах подчеркивают контрпродуктивность санкций и пагубность санкций для всех, причем, включая тех, кто эти санкции вводит", - сказал министр. "Но в данной ситуации мы можем только продолжать нашу линию, которая заключается в том, чтобы обезопасить развитие Российской Федерации от любых возможных рецидивов санкционной политики", - добавил он.

"Поскольку растет понимание пагубности санкций, то те, кто инициировал спираль, должны прекратить ее и должны принять соответствующее решение, - подчеркнул Лавров. - Мы к этому будем готовы, мы ответим взаимностью. Но на данном этапе, пока Евросоюз находится в плену у небольшого, но очень русофобского меньшинства, мы будем делать все, чтобы сокращать свою зависимость от каких-либо экономических связей, которые могут стать предметом новых санкций со стороны наших западных партнеров".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Турчак вручил партбилеты восьми победителям конкурса управленцев "Лидеры России"
Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что членами партии стали "люди, безусловно, состоявшиеся, каждый в своей отрасли"
Читать полностью