Заместитель главы Госстройнадзора Крыма Антонов назначен и. о. начальника ведомства

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил первого заместителя начальника Службы государственного строительного надзора республики (Госстройнадзор) Николая Антонова исполняющим обязанности главы ведомства, соответствующий указ размещен на правительственном портале республики.

Ранее Аксенов сообщал, что проведенный аудит деятельности Службы государственного строительного надзора выявил многочисленные нарушения, в связи с чем необходимо реструктуризировать ведомство и уволить виновных сотрудников.

"Возложить временно исполнение обязанностей начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым на первого заместителя начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым Антонова Николая Викторовича", - говорится в указе.

Возглавлявшая Госстройнадзор с октября 2017 года Марина Сергеева была уволена 16 ноября 2018 года по собственному желанию.