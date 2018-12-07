"Единая Россия" будет формировать ежегодный рейтинг региональных и муниципальных депутатов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" вводит практику ежегодной публикации рейтинга региональных и муниципальных депутатов. Соответствующее решение было озвучено в пятницу на съезде единороссов.

Выступая на дискуссионной площадке "Обновление", одной из трех площадок съезда, на которых обсуждаются вопросы партийного развития, секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России" Денис Москвин пояснил, что появление этого рейтинга решает сразу две задачи. "Первая - оценка деятельности депутатского корпуса в административных центрах субъектов РФ по ряду ключевых критериев: реализация партпроектов, встреча с жителями, работа с избирателями, работа в законодательном органе, общественная и благотворительная деятельность", - отметил он.

Вторая задача, по словам Москвина, состоит в "участии первичных отделений и рядовых членов в жизни реготделений и партии в целом". "Рядовой член партии не просто разделяет ее ценности, но и является представителем всего гражданского общества", - подчеркнул единоросс.

Москвин сообщил, что голосование, на основе которого будет составляться рейтинг, предполагает участие членов и сторонников "Единой России". "Работа по регистрации в системе всех сторонников и членов партии начнется с 1 января и продлится до сентября 2019 года. Само голосование пройдет с 1 октября по 15 ноября, а результаты будут сформированы к 1 декабря", - проинформировал он.

Москвин обратил внимание, что результаты рейтинга будут учитываться при поддержке того или иного кандидата от партии на следующий политический цикл.

В работе дискуссионной площадки "Обновление" принял участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Отделения тоже оценят

Кроме того, будет введена оценка эффективности работы партийных региональных отделений в межвыборный период.

Партия на местах должна всегда держать руку на пульсе, понимать, где недорабатывает, поэтому "и нужно оценивать эффективность работы региональных отделений партии в межвыборный период", заявила на съезде секретарь белгородского регионального отделения единороссов Наталия Полуянова. "Не должна и не может жить партия от выборов до выборов", - считает она.

По мнению Полуяновой, главным индикатором эффективности работы партийной ячейки на местах является "мнение людей". "Через региональный и местный уровень мы должны получать сигналы о наиболее острых проблемах, отбирать предложения избирателей по их исправлению. Поэтому оценка эффективности должна быть построена не только на базе социологических исследований, но и на основе анализа медийной активности", - сказала она, предположив, что такие исследования необходимо проводить не реже, чем дважды в год (накануне старта партийного предварительного голосования и в течение месяца после Единого дня голосования).

Съезд "Единой России"

18-й съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день форума работают три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".

Во второй день съезда 8 декабря состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках 17-го съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок - "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".

В пленарном заседании съезда примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.