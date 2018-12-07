Лавров: документ по украинскому урегулированию не принят на СМИД ОБСЕ из-за позиции Киева

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Деструктивная позиция Киева не позволила принять какой-либо документ по украинскому урегулированию на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в данном заседании.

"Мы стремились отразить поддержку минского процесса в итоговых документах заседания СМИД ОБСЕ, но деструктивная позиция Киева, который стремился насытить любой документ абсолютно неприемлемыми и вымышленными идеями, не позволила принять какой-либо документ на эту тему", - отметил министр.

Ситуация на пространстве ОБСЕ

Российская сторона обеспокоена нездоровой ситуацией, которая сложилась на пространстве ОБСЕ, отметил также Лавров.

"Мы, российская делегация, выразили на конкретных примерах нашу обеспокоенность, прямо скажем, нездоровой ситуацией, которая сложилась на пространстве ОБСЕ, в том числе по поводу роста на этом пространстве военно-политической напряженности", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что идеологизированность западных партнеров, их стремление внести элементы из политики холодной войны не позволяют сосредоточиться на коллективной работе по устранению реальных, а не выдуманных угроз и рисков.

"Мы видим, как наши коллеги из Североатлантического альянса проводят курс на сдерживание России, наращивание военной активности вблизи наших границ, создают военную инфраструктуру на "восточном фронте", как они это называют, пытаются вместо дипломатии заниматься голословными обвинениями, которые не способствуют диалогу", - констатировал он.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что западные страны все чаще апеллируют к термину "порядок, основанный на правилах" вместо международного права. "Я не понимаю, в чем отличие этого порядка от международного права, но, судя по тому, в каких ситуациях применяется этот термин, наши западные коллеги считают, что международное право - это нечто требующее универсального согласования, а порядок, основанный на правилах, они выдумывают сами", - отметил он.