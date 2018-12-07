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Кризис на Украине

Лавров заявил, что обмен пленными затрудняется "нечистоплотностью" со стороны Украины

Обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских договоренностей

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Обмен пленными, предусмотренный комплексом мер по выполнению минских договоренностей 2015 года, затрудняется из-за "нечистоплотности" украинских коллег в данном вопросе. Об этом сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Год назад был опыт, успешный отчасти, - отчасти, потому что произошло неожиданное: списки были согласованы украинской стороной, Донецком и Луганском, мы помогали в данном вопросе, выверены были десятки и даже сотни фамилий, они были считаны, перепроверены несколько раз. И когда этих людей привезли в место, где должен был состояться обмен, украинская сторона заявила, что 23 человека не могут быть отпущены, потому что они были включены в этот список по ошибке. Такая нечистоплотность не очень помогает продолжению разговоров об обмене", - заявил он.

"Мы были инициаторами того, чтобы записать в минских договоренностях пункт, который призывает обменять всех на всех, и мы по-прежнему за это выступаем. Просто украинская сторона, когда начинается конкретное согласование списков, постоянно пытается включать в них лиц, которые не имеют отношения к событиям в Донбассе", - подчеркнул министр.

Обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" является одним из основных пунктов подписанного в феврале 2015 года комплекса мер по выполнению минских договоренностей. С тех пор стороны уже несколько раз проводили частичные обмены, последний и самый крупный из них состоялся в декабре 2017 года. Тогда Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено и они приложат все усилия, чтобы в 2018 году процесс был продолжен, однако с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых лиц достичь не удается.

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