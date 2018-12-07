Лавров: говорить о судьбе задержанных украинских моряков можно будет после завершения суда

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Судьба троих моряков ВМС Украины, которые были задержаны при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, будет решаться только после завершения судебного процесса. Об этом заявил журналистам в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах, - отметил министр. - Но это будет сделано после того, как завершится судебный процесс".
"Сейчас моряки находятся под следствием, их посещает уполномоченный по правам человека в РФ [Татьяна Москалькова], к ним обеспечивается консульский доступ, они чувствуют себя неплохо, их здоровью ничего не угрожает", - обратил внимание Лавров.
Глава МИД РФ напомнил о том, что украинские моряки "нарушили международное право и российские законы". "Они незаконно вторглись в территориальные воды РФ, не покидали их, отказывались отвечать на любые запросы. Это преступление, которое в любой стране считается таковым", - напомнил министр. "В частности, на границе США с Мексикой действует положение - стрелять на поражение любого, кто пересечет границу. Мы [Россия] так не поступали", - добавил Лавров.