Лавров: говорить о судьбе задержанных украинских моряков можно будет после завершения суда

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Судьба троих моряков ВМС Украины, которые были задержаны при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, будет решаться только после завершения судебного процесса. Об этом заявил журналистам в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах, - отметил министр. - Но это будет сделано после того, как завершится судебный процесс".