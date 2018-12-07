Лавров: Токио должен признать итоги Второй мировой для переговоров по мирному договору

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Признание Японией итогов Второй мировой войны необходимо для продолжения переговоров по мирному договору с Россией. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Как объявили президент [России Владимир] Путин и премьер-министр [Японии Синдзо] Абэ в Сингапуре, достигнута договоренность придать дополнительный импульс переговорам о заключения мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации сказано, что мирный договор должен быть заключен прежде, чем начнется какой-либо разговор о чем бы то ни было. Заключение мирного договора означает ни много ни мало признание итогов Второй мировой войны", - сказал он.

"Мы говорим нашим японским партнерам, что это является абсолютно непреложным первым шагом на всем нашем пути, связанным с мирным договором. Мы ожидаем, что такой шаг будет сделан, потому что иначе ничто другое нельзя будет обсуждать", - подчеркнул министр.

На встрече в Сингапуре 14 ноября лидеры двух стран договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.