Лавров призвал страны Европы повлиять на США в вопросе сохранения ДРСМД

"Мои собеседники, включая министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, выражали обеспокоенность этой ситуацией [выходом США из ДРСМД]. Если они обеспокоены, то они должны, наверное, воздействовать на своего союзника - Соединенные Штаты Америки - с тем, чтобы американцы все-таки сели за стол и стали разговаривать предметно, а не голословно обвинять нас через океан, - сказал министр. - Мы к такому разговору готовы".

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Страны Европы должны повлиять на США в вопросе сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОБСЕ.

Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что Москва предлагала партнерам вынести обсуждение всех связанных с ДРСМД вопросов на совет Россия - НАТО, однако страны альянса отказались делать это.

"Мы предложили рассмотреть проблему ДРСМД в совете Россия - НАТО, - сказал Лавров. - Но это оказалось неподходящим для наших натовских коллег, которые, кстати, перекрыли все каналы общения между военными России и Североатлантического альянса. На такой позиции очень трудно удержаться, если хочешь, чтобы тебя понимали".

Министр уточнил, что Россия не получала от США документов, подтверждающих якобы нарушение Москвой ДРСМД. "Сейчас, когда главы МИД стран НАТО поддержали позицию США на заседании Брюсселе, была информация, что они это сделали после того, как США ознакомили их с некими неопровержимыми документами, подтверждающими, что нарушение [ДРСМД] состоялось, - отметил глава МИД РФ. - Если это так, то мы таких документов от американцев не получали".

По его словам, это ровно то, чего Россия просит от США достаточно давно. "По-прежнему готовы к серьезному, профессиональному разговору, а не к ситуации, когда они [США] то и дело взгромождаются на трибуну и на все международное сообщество заявляют некие вещи, которые для начала было бы более правильно и вежливо прояснить непосредственно с другим участником этого договора", - подчеркнул министр.

"Мы еще раз напоминаем, что когда США несколько лет назад начали нас обвинять в нарушении договора, то делали это голословно, - сказал Лавров. - Из США пришлось буквально клещами вытягивать хоть какую-то информацию, которая позволила бы нам понять, о чем они говорят". "В итоге они назвали конкретную ракету 9М729, стали утверждать, что она была испытана в такие-то дни на таком- то полигоне на дальность, запрещенную договором, - обратил внимание министр. - Наши данные говорят об обратном: ракета была испытана на разрешенную документом дальность и в условиях, предусмотренных ДРСМД".