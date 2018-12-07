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Путин предложил Ципрасу обсудить региональные и международные вопросы

Президент России напомнил, что "в этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между странами"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что рад встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Глава российского государства намерен обсудить с ним международные вопросы и ситуацию в регионе.

"Рады Вас видеть в Москве!" - обратился Путин к Ципрасу, начиная переговоры в Кремле. Он напомнил, что "в этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между странами".

По словам российского лидера, "приятно отметить и рост товарооборота" между РФ и Грецией.

"Нам есть, о чем поговорить по ситуации в регионе, по некоторым международным вопросам", - считает президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссияЦипрас, Алексис
По итогам переговоров Путина и Ципраса подписано четыре соглашения между Россией и Грецией
В частности, был подписан протокол к межправительственному соглашению о сотрудничестве между МВД РФ и министерством общественного порядка Греции по борьбе с организованной преступностью
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