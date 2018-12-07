Путин предложил Ципрасу обсудить региональные и международные вопросы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что рад встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Глава российского государства намерен обсудить с ним международные вопросы и ситуацию в регионе.

"Рады Вас видеть в Москве!" - обратился Путин к Ципрасу, начиная переговоры в Кремле. Он напомнил, что "в этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между странами".

По словам российского лидера, "приятно отметить и рост товарооборота" между РФ и Грецией.

"Нам есть, о чем поговорить по ситуации в регионе, по некоторым международным вопросам", - считает президент РФ.