Лавров: Россия считает бесперспективной идею расширить мониторинг ОБСЕ на Азовское море

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия считает бесперспективной инициативу главы МИД ФРГ Хайко Мааса о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на Азовское море. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Он [Маас] этот вопрос ставил на нашей вчерашней встрече, как и ряд других идей, - сказал российский министр. - Я ему объяснил бесперспективность подобных инициатив".

"Конечно, никто не запретит эти вещи обсуждать и 11 декабря (предполагаемая дата встреча представителей стран "нормандской четверки"), и в другой день, но ОБСЕ имеет конкретный мандат, который распространяется на всю сухопутную территорию Украины, - продолжил Лавров. - Там перечислены даже области, в которых есть представительства Специальной мониторинговой миссии. Никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется".

Глава МИД РФ указал, что все, что требуется в связи с инцидентом в Керченском проливе, - это строгое выполнение правил безопасности при его прохождении и уважение территориальной целостности Российской Федерации.

В пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ сообщила, что Маас на двусторонних встречах с Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Милане предложил расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и на Азовское море.