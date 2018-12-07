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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Лавров: Россия считает бесперспективной идею расширить мониторинг ОБСЕ на Азовское море

ОБСЕ имеет конкретный мандат, который распространяется на всю сухопутную территорию Украины, подчеркнул глава МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСC
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Александр Щербак/ТАСC

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия считает бесперспективной инициативу главы МИД ФРГ Хайко Мааса о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на Азовское море. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

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"Он [Маас] этот вопрос ставил на нашей вчерашней встрече, как и ряд других идей, - сказал российский министр. - Я ему объяснил бесперспективность подобных инициатив".

"Конечно, никто не запретит эти вещи обсуждать и 11 декабря (предполагаемая дата встреча представителей стран "нормандской четверки"), и в другой день, но ОБСЕ имеет конкретный мандат, который распространяется на всю сухопутную территорию Украины, - продолжил Лавров. - Там перечислены даже области, в которых есть представительства Специальной мониторинговой миссии. Никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется".

Глава МИД РФ указал, что все, что требуется в связи с инцидентом в Керченском проливе, - это строгое выполнение правил безопасности при его прохождении и уважение территориальной целостности Российской Федерации.

В пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ сообщила, что Маас на двусторонних встречах с Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Милане предложил расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и на Азовское море.

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Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаГерманияРоссияКлимкин, Павел АнатольевичМаас, ХайкоНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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