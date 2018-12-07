Лавров: те, кто хочет выйти из гражданства Украины, рискуют подвергнуться преследованию

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины могут получать российские паспорта в облегченном порядке с учетом того, что они рискуют подвергнуться преследованию за выход из украинского гражданства. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"У нас есть возможность в облегченном порядке предоставлять гражданство, в том числе украинским гражданам, с учетом того, что по объективным причинам те, кто хочет получить российское гражданство, не могут предъявить документы, подтверждающие выход из украинского гражданства. Им такой документ никто не даст, а если они за ним обратятся, они рискуют оказаться преследуемыми", - сказал он.

Комментируя возможное массовое получение российских паспортов жителями Донбасса, Лавров подчеркнул, что "законы не запрещают гражданам, которые живут за пределами соответствующей страны, получать гражданство этого государства".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.