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Замглавы МВД: большинство звонков о ложном минировании объектов в РФ поступает с Украины

Анонимные звонки о минировании крупных объектов в Москве стали поступать в конце ноября
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов Владимир Гердо/ТАСС
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Большая часть звонков о ложном минировании объектов в России поступает с территории Украины. Об этом сообщил в пятницу журналистам замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

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"Огромное количество сообщений о ложном минировании различных объектов (в РФ) точно идут с Украины. Мы можем говорить, что есть система со стороны определенных сил на Украине постоянно нас тренировать с точки зрения общественной безопасности", - сказал Зубов.

Анонимные сообщения о минировании крупных торговых центров и вокзалов в Москве стали поступать в конце ноября. На этих объектах была проведена эвакуация. По предварительным данным, мотивом этой атаки стали хулиганские действия.

Ранее волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек в разных городах России.

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