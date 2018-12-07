Лавров: Москва и Ашхабад обсуждают вопрос получения гражданства РФ гражданами Туркмении

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Туркмения занимаются вопросом предоставления российского гражданства гражданам Туркмении, которые не успели получить его до денонсации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"После того, как наше соглашение о двойном гражданстве было денонсировано, мы занимаемся этим с нашими туркменскими коллегами. Речь идет о достаточно небольшой группе лиц, которые оказались в такой ситуации и которые не успели решить свои вопросы до денонсирования соглашения. На самом высоком уровне туркменские партнеры заверили нас, что они эти вопросы решат, и мы ожидаем в самое ближайшее время конкретных сведений на этот счет", - сказал он.

В апреле 2003 года в Москве был подписан Протокол о прекращении действия российско-туркменского соглашения, после чего Туркмения проинформировала российскую сторону о выполнении ею внутригосударственных процедур по вступлению в силу этого протокола и объявила о денонсации соглашения. Москва расценила эти действия как поспешные и односторонние, подчеркнув, что до ратификации Россией этого документа, соглашение от 1993 должно сохранять свою силу.

Позднее президенты России и Туркменистана договорились о создании российско-туркменской комиссии по вопросам гражданства. По итогам ее первого заседания в июле 2003 года в Ашхабаде туркменская сторона заявила, что права и интересы российских граждан, проживающих в Туркмении, не ущемляются и будут в полном объеме соблюдаться и впредь.