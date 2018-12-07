Лавров: Запад не подкрепляет фактами обвинения в адрес России

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Западные страны не предоставляют конкретных фактов, выдвигая многочисленные обвинения в сторону России. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Эта тема вечная и неисчерпаемая. Это все из той же оперы, когда нас обвиняют в нарушении Договора [о ракетах средней и меньшей дальности], вмешательстве в выборы, в попытке подчинить кибер и медийные пространства. Но ни одного факта я не видел до сих пор", - отметил он, говоря об обвинениях в адрес России со стороны Запада.

"Мы [Россия] каждый раз, когда возникает проблема, задаем предельно конкретные вопросы. Например, катастрофа малайзийского "Боинга" в июле 2014 года: мы спрашиваем, где данные с украинских радаров, мы свои данные предоставили. Спрашиваем, где записи переговоров украинских диспетчеров - ответа нет. Где данные с американских спутников, которые точно есть, - ответа нет. Вопросы предельно конкретные", - добавил министр.

"Точно так же, как в случае с Солсбери, мы спрашиваем, где Скрипали. Это, наверное, не highly likely (англ. "с большой долей вероятности" - прим. ТАСС), можно ответить "да" или "нет" - живы, не живы. Мы в разных категориях разговариваем с нашими партнерами", - подчеркнул Лавров.