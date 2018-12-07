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Лавров: РФ надеется на развитие конструктивного сотрудничества с Грузией при Зурабишвили

Москва хочет нормальных отношений с Тбилиси, отметил глава МИД России

МИЛАН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что при избранном президенте Грузии Саломе Зурабишвили страны продолжат поиск путей конструктивного сотрудничества. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, в последнее время Москва и Тбилиси сделали ряд шагов по нормализации отношений, в том числе восстановили авиасообщение. "Россия хочет нормальных отношений с Грузией, - подчеркнул министр. - Надеемся, что при избранном президенте Грузии мы продолжим искать пути для развития конструктивного сотрудничества".

Лавров также напомнил, что раньше Зурабишвили возглавляла МИД Грузии. "Тогда нам удалось достигнуть ряда соглашений, которые, к сожалению, позднее были разорваны Тбилиси", - добавил он.

28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали независимый кандидат Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", а также кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" и 10 союзных с ней организаций Григол Вашадзе. Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов; Вашадзе набрал 40,48% голосов. Инаугурация избранного президента запланирована на 16 декабря.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссия
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