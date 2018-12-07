Матвиенко выступила против внесения кардинальных изменений между чтениями законопроектов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против "фокусов и жульничества" при прохождении законопроектов в Госдуме, когда между первым и вторым чтениями вносятся поправки, которые кардинально меняют текст инициативы.

"Наболевшая тема - внесение кардинальных изменений в законопроекты между первым и вторым чтениями. Коллеги, порой такие фокусы встречаются, каких не увидишь в цирке, на мой взгляд. Иногда законопроекты не только переворачивают с ног на голову, саму идеологию закона, пришивают к ним вообще не связанные положения и в конце концов меняют первоначальную задумку, концепцию и содержание закона", - сказала Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она привела несколько таких примеров, в частности упомянула про принятие закона на одном из последних заседаний Совфеда, когда законопроектом вносились изменения, касающиеся производства и оборота этилового биотоплива, "однако во втором чтении было внесено положение, которое совершенно не соотносится с концепцией закона".

"Фактически оно предусматривает, внимание, розничную продажу алкоголя при выездном обслуживании жилых помещений жилищного фонда без уведомления лицензирующей организации. Ну, мошенничество, жульничество. Протащить такую гадость в закон, который явно идет на принятие. Кто позволил, кто это внес - давайте обнародуем фамилию", - возмутилась Матвиенко.

Нельзя доводить до абсурда

Другой эпизод, по ее словам, касался законопроекта, который изначально вносил изменения в порядок регулирования налоговых поправок и контроля. "В ходе второго чтения взяли и внесли принципиальные изменения. Одно из них лишило субъекты Федерации права предоставлять льготы по налогу на прибыль, имеются в виду инвесторы. Забыли о том, что целый ряд регионов уже заключили серьезнейшие инвестпроекты, которые имеют юридическую силу", - сказала спикер Совфеда.

Она пояснила, что для выполнения такого закона нужно было бы расторгнуть соглашения по строительству заводов, фабрик, социальных и иных объектов, что привело бы к большим убыткам и серьезным юридическим и репутационным последствиям. "Мы быстро включились, спасибо министерству финансов, они нас услышали, поправили эту ситуацию и не довели до абсурда", - констатировала Матвиенко.

Она подчеркнула, что такие метаморфозы недопустимы, они дискредитируют работу парламента, снижают качество законотворчества и подрывают доверие к власти. "Это и наша вина - Совета Федерации - мы его приняли, проглядели, вина комитета по бюджету, вина правового управления. Мы у себя разборку в Совете Федерации сделали", - заметила сенатор.

"Давайте подумаем, как нужно защищать законы от таких концептуальных изменений", - добавила она.