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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Захарова и представитель ОБСЕ по свободе СМИ обсудили судьбу Вышинского

Встреча состоялась в Милане на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, отметила Официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обсудила в Милане на полях проходящего там заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ судьбу арестованного на Украине главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром.

"В Милане на полях СМИД ОБСЕ провели переговоры с представителем этой организации по свободе СМИ Арлемом Дезиром, - написала она в Facebook. - Особое внимание уделили судьбе находящегося уже более полугода под арестом на Украине Кирилла Вышинского".

В свою очередь представитель ОБСЕ в своем аккаунте в Twitter выразил удовлетворение встречей с Захаровой. По его словам, в ходе дискуссии обсуждалась "ситуация в области свободы прессы в России и на пространстве ОБСЕ, включая конкретные случаи преследования журналистов и продолжение диалога".

Служба безопасности Украины 15 мая задержала Вышинского и предъявила ему обвинение в государственной измене, по этой статье ему грозит 15 лет тюрьмы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его по этому обвинению, после чего несколько раз продлевал срок ареста. В начале июля украинская прокуратура предъявила журналисту еще одно обвинение по статье о незаконном обращении с оружием.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаАрест главреда "РИА Новости Украина"
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