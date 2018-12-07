Турчак вручил партбилеты восьми победителям конкурса управленцев "Лидеры России"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в пятницу на съезде вручил партбилеты восьми победителям конкурса управленцев "Лидеры России" и участникам программы "ПолитСтарап", передает корреспондент ТАСС.

Как отметил Турчак, членами партии стали "люди, безусловно, состоявшиеся, каждый в своей отрасли".

"Вы многого добились, уверен, что, вступив в члены партии "Единая Россия", вы будете активными участниками, сможете обеспечить нашу главную задачу - выстраивание коммуникации с обществом, с нашими гражданами", - сказал Турчак, обращаясь к новым членам партии.

Проект "ПолитСтартап", направленный на привлечение молодых кадров в партию, был запущен в 2018 году в пилотном режиме. В нем приняло участие более 1,6 тыс. человек. В настоящий момент принято решение развивать проект дальше.

Конкурс "Лидеры России" (флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей") призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года, из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе конкурса.