Матвиенко призвала кабмин более оперативно реагировать на запросы общества

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила представителей правительства не затягивать с принятием нормативных правовых актов, более оперативно реагировать на запросы общества.

"Коллеги, каждый раз ставьте себя на место граждан. Вот закон о садоводах и огородниках. У садоводов и огородников был праздник: у федерального правительства и парламента до них дошли руки, принят закон. А дальше они идут, а им говорят: пока закон не работает, пока нормативного акта нет", - сказала Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями, заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Вы дискредитируете и Федеральное собрание, и власть в целом. Давайте заканчивать с этими историями", - обратилась она к участникам заседания. Сенатор подчеркнула: если принят закон, то он должен вступить в силу в обозначенный в нем срок, "а не через год или полтора".

"Я бы хотела, чтобы все прониклись этой ответственностью. Коллеги, и нам, и вам надо менять менталитет - быть гибкими и реагировать на запросы общества. Если мы не будем реагировать, то общество будет реагировать на нас", - сказала председатель верхней палаты парламента.

"Всем нам надо перестраивать мозги в русле требований и задач, которые ставит президент, требований времени, запросов общества, двигаться, каждый раз понимая, а что скажут граждане об этом", - подчеркнула Матвиенко.