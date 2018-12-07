Турчак считает, что у "Единой России" есть недоработки в агитации и пропаганде

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" порой недорабатывает в агитации и пропаганде, исправить ситуацию должна Высшая партийная школа, о создании которой было объявлено на съезде партии в пятницу. Такое мнение высказал журналистам секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, в Высшей партийной школе будут готовить "политических борцов" для избирательных кампаний. Для единороссов важно, чтобы в их ряды вливались молодые люди, хорошо образованные для работы в партийных структурах, в региональных исполкомах.

"Нам нужны свежие агитаторы и пропагандисты, это то, где партия зачастую недорабатывает", - заявил Турчак.

Он отметил, что прошедшие в сентябре выборы показали, что партия победила, получив более 60% мандатов в собраниях депутатов разного уровня. "Но есть регионы, где мы не смогли этой планки достичь, по определенным направлениям эта работа была провалена", - подчеркнул Турчак.

По итогам единого дня голосования, который состоялся 9 сентября, "Единая Россия" получила в совокупности порядка 60% мандатов на выборах разных уровней. Она победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний, с учетом одномандатников получив почти повсеместно большинство в парламентах, причем везде спикерами стали ее депутаты. На выборах в представительные органы власти 10 из 12 административных центров партия одержала полную победу, а с учетом списков и одномандатников имеет контроль над всеми гордумами.

Эксперты отмечали своего рода уникальность такого результата партии власти, полученного ею на фоне проведения в целом непопулярных пенсионных преобразований.