МИД: российские спецслужбы поименно знают граждан, уехавших воевать в Сирию и Ирак

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские спецслужбы поименно знают граждан, уехавших воевать в Сирию и Ирак на стороне террористов.

Об этом заявил в пятницу директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Да, они [террористы] бегут из Сирии и Ирака, но они не возвращаются в страны своего происхождения. Конечно, кто-то вернулся, но они поняли, что их там [в странах ЕС] не ждут "с распростертыми объятиями", национальное законодательство и спецслужбы подготовлены, - обратил внимание он. - Наши правоохранительные органы и спецслужбы знают поименно всех, кто уехал [воевать на стороне террористов]. Такая же ситуация, думаю, и в других странах".