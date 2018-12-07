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В МИД РФ заявили, что Евросоюз политизирует сотрудничество с Россией по антитеррору

Сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб развивается более активно, отметил при этом директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Евросоюз политизирует и идеологизирует вопросы взаимодействия с Россией по борьбе с терроризмом. Об этом заявил в пятницу директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что консультации России и ЕС по антитеррору с 2014 года периодически прекращаются и снова возобновляются. "Крайне непоследовательно в этом отношении партнеры себя ведут, при том что они заинтересованы в этих консультациях, - подчеркнул дипломат. - Мы считаем, что это очень политизированная, может быть, даже идеологизированная линия".

Вместе с тем Рогачев отметил, что сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб развивается более активно. "Они поддерживают контакты, обмениваются информацией по конкретным угрозам, людям", - указал он.

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