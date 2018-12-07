Патрушев: отношения с Индией остаются важнейшим направлением внешней политики России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Обсужден широкий круг вопросов российско-индийского сотрудничества", - говорится в сообщении. На встрече Патрушев отметил, что отношения с Индией остаются важнейшим направлением внешней политики России. "Он подчеркнул, что неотъемлемой частью российско-индийского стратегического партнерства является насыщенный и открытый политический диалог", - отметили в СБ РФ.

Секретарь Совбеза РФ рассказал Моди о результатах состоявшихся накануне российско-индийских консультаций по вопросам безопасности.