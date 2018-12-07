Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил президента группы компаний "АСЭ" (ASE) Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент РФ своим указом назначил и.о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко", - сказал он журналистам. Пресс-служба Кремля также распространила соответствующий документ.

Президент провел с Лимаренко встречу, сообщается на официальном сайте Кремля.

Должность главы региона была вакантна с тех пор, как в конце сентября Путин назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалин с 2015 года, врио главы Приморского края.

58-летний Лимаренко - доктор экономических наук, работает президентом акционерного общества инжиниринговой компании "АСЭ", управляющей организации "Атомстройэкспорта", "Атомэнергопроекта", "Атомпроекта". Он начинал свою карьеру во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Арзамасе-16 (Саров, Нижегородская область). Там же избирался в городской Совет народных депутатов. В 1996-2001 годах - депутат городской думы Сарова, первый заместитель председателя гордумы по экономике и финансам.

С 2001 по 2003 годы - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В 2003-2005 годы работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, занимал должность главного федерального инспектора по Нижегородской области. С августа 2005 года по май 2007 года в ранге вице-губернатора Нижегородской области курировал вопросы строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и информационных технологий.

С 2007 года Лимаренко работал в руководстве госкорпорации "Росатом" и ее структур. В ноябре 2012 года был назначен президентом "НИАЭП" (управляющая компания АО "АСЭ"). В декабре 2016 года стал президентом АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (в связи с переименованием АО "НИАЭП"), управляющей организации группы компаний АSE.