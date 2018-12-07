Первый день съезда "Единой России". Этика, коммуникации, "Партия на ладони"

Выступивший на площадке "Обновление" первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко обратил внимание , что "Единая Россия" выиграла сентябрьские выборы, получив в общей сложности 60% мандатов в региональных законодательных собраниях и городских думах. При этом он подчеркнул, что результаты выборов оказались выше там, где было большее количество встреч и откровенных разговоров, "в том числе по такому сложному вопросу, по которому была масса возражений, как пенсионная реформа".

Работа первого дня партийного форума строилась на базе трех дискуссионных площадок - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", названия которых, по сути, отражали три ключевых направления стратегического развития, которые ставит перед собой партия.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" в первый день съезда в пятницу обсудила вопросы своего позиционирования в глазах избирателей и выстраивание коммуникаций как с обществом, так и внутри самой партии.

Членам партии также предписано открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции. Единороссы должны "выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ".

"В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей", - говорится в этических нормах.

Кроме того, члены партии должны быть "нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов". Им следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами.

Согласно своду правил, каждый член "Единой России" обязан "относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций". Единоросс должен "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей".

Делегатам съезда были представлены разработанные в результате региональных дискуссий этические нормы члена партии. Они обязательны для всех - и рядовых партийцев, и высокопоставленных единороссов. Причиной для такой меры стал ряд резонансных инцидентов, когда представители партии допускали некорректные высказывания или совершали недопустимые поступки.

Он также призвал "Единую Россию" стать "инструментом социального лифта", поскольку в обществе существует "невероятный запрос" на "обновление, на возможность самореализации".

"Но там, где представители партии не боялись, не прятались, открыто шли на разговор, проводили многочасовые, сложные порой встречи, там и доверие людей", - подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации. Он объяснил это тем, что для людей "самое главное - когда с ними говорят честно, их мнение уважают".

"Недопустимо чванство, недопустимо пренебрежительное отношение к людям. Главный запрос, который сегодня есть в обществе, это запрос на справедливость, и ему должны соответствовать все: и партийные лидеры, и рядовые члены, и исполнительная власть на местах, которая себя так или иначе все равно отождествляет с правящей партией", - резюмировал дискуссию об этических нормах секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В кулуарах съезда он заверил журналистов, что все, что дискредитирует партию, "будет безжалостно удаляться". А чтобы решения о санкциях в отношении нарушивших этические нормы были взвешенными, партия сформирует комиссию по этике. В нее, по словам Турчака, войдут "отцы-основатели партии, люди, не запятнавшие свою репутацию, такие моральные непререкаемые авторитеты".

Состав комиссии по этике будет озвучен во второй день съезда 8 декабря. Как пояснил журналистам источник в партии, в нее войдут 12 человек, они будут своего рода "жюри присяжных", по аналогии с которым решения в комиссии должны приниматься с перевесом в один голос.

"Партия на ладони" и школа единороссов

На съезде было объявлено о запуске нового масштабного проекта - Высшей партийной школы. Она создается, чтобы объединить все образовательные программы единороссов и сделать партийную учебу доступной для первичных организаций, сотрудников партийных исполкомов, активистов, которые работают с партийными проектами.

По словам депутата Госдумы, секретаря ярославского отделения партии Александра Грибова, Высшая партийная школа "будет выявлять и обучать тех, кто мог бы создать костяк кадрового партийного резерва". "Кроме того, задачей школы станет повышение квалификации и уровня компетенции работы наших исполкомов - тех, кто обеспечивает ежедневную партийную работу, подготовка, обучение специалистов в проведении избирательных кампаний", - сказал он на дискуссионной площадке "Обновление".

Подготовкой кандидатов к избирательным кампаниям займется и "Молодая гвардия "Единой России". Движение поставило перед собой амбициозную цель - к региональным и муниципальным выборам 2019 года подготовить 10 тыс. кандидатов.

Кроме того, партия расширит проект подготовки молодых кадров "ПолитСтартап". В этом году он в пилотном режиме работал в 24 регионах, а в 2019 году охватит уже 30 регионов, где пройдут выборы в законодательные собрания и гордумы административных центров.

Обновление "Единой России" планируется не только в кадровом, но и в технологическом направлении. Партия запустила собственное мобильное приложение "Партия на ладони", которое включает электронный партбилет, интегрировано с порталом госуслуг и сервисом "Наблюдатель".

В приложении есть сервисы для экспертизы инициатив и внутрипартийных обсуждений, системы электронного образования, мобильного электронного предварительного голосования. Руководитель рабочей группы "Цифровая партия", депутат Госдумы Артем Туров отметил, что приложение "не просто удовлетворит запрос на введение цифровых платформ и сервисов в партии, но и повысит эффективность работы внутри структуры и в процессе коммуникаций между депутатами и людьми".

Кроме того, на съезде было озвучено решение ежегодно публиковать рейтинг региональных и муниципальных депутатов- единороссов. Результаты первого такого рейтинга, которые должны быть готовы к 1 декабря следующего года, будут учитываться при поддержке того или иного кандидата от партии на следующий политический цикл.

На расстоянии клика

На дискуссионной площадке "Открытость" было представлено сразу несколько актуальных инициатив, призванных еще больше приблизить партию к ее избирателям. Одной из них стала информационная система "Избиратель - депутат", которая включает единую базу депутатов фракций "Единой России", а также сенаторов-единороссов, и содержит всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных.

Как пояснил член рабочей группы "Цифровая партия" Вячеслав Сатеев, база доступна в виде веб-сайта и соответствующего ему раздела в обновленном мобильном приложении "Единой России". По его словам, информация о составе фракций собрана через региональные отделения партии, а каждый депутат может получить доступ к персональному личному кабинету на этом сайте, чтобы иметь возможность публиковать на своей личной странице обновления, фотографии, видео, график приемов и многое другое. С запуском данного приложения партия делает "огромный шаг в обеспечении еще большей коммуникации с людьми" и "становится близкой для каждого гражданина - на расстоянии одного клика", отметил со своей стороны заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Также на площадке было объявлено о формировании в 2019 году базы лучших региональных общественных инициатив с целью их распространения по стране.

Этим займется Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), действующий на площадке сторонников партии "Единая Россия". Как сказал его координатор, депутат Госдумы Сергей Боярский, база обеспечит системный подход к работе с НКО, позволит общественникам обмениваться опытом и распространять лучшие практики. Сведения будут доступны для партнеров Центра и организаций, получивших его поддержку.

В завершение дискуссии партийцы поддержали инициативу, согласно которой первичные отделения "Единой России" на конкурсной основе смогут получать средства для реализации своих общественно значимых проектов. Для их представления на конкурсе нужно провести общественное обсуждение и получить одобрение населения, сообщил замглавы ЦИК партии - руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов. При этом проект "должен быть не просто актуальным и решать проблемы соответствующих территорий, он должен быть инновационным", отметил Парфенов.

По итогам рассмотрения заявки первичное отделение может получить на реализацию своего проекта до 200 тыс. рублей и использовать возможность дополнительного привлечения средств. Оценивать заявку на получение гранта будет экспертная комиссия, она же отправит итоговый список победителей с указанием размера присуждаемых наград на утверждение в президиум генерального совета "Единой России".

Запрос на перемены

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, выступая на площадке "Лидерство", обратил внимание на то, что две трети граждан страны полагают, что России нужно обновление, еще 28% - что изменения нужны, но в отдельных направлениях, а тех, "кто полагает, что можно удовлетвориться достигнутым, всего 2%, то есть практически никого".

"То есть, если мы говорим о той партии, которую нужно строить, то это должна быть партия, идущая в русле ожиданий перемен", - подчеркнул он.

Принимавшие участие в заседании площадки политологи отметили возрастающую роль интернета в политике. В частности, руководитель Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян обратил внимание на повышение значения новых медиа и призвал партию активно использовать различные каналы связи с населения. "Любая качественная политическая коммуникация должна быть диверсифицированной, она должна быть построена на большом количестве задействованных методов работы с аудиторией", - пояснил он.

Во второй день съезда 8 декабря состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках 17-го съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок - "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".

В пленарном заседании съезда примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.