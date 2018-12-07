Слуцкий назвал "комариным укусом" санкции Литвы из-за инцидента в Керченском проливе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что введенные Литвой против России санкции из-за инцидента в Керченском проливе являются проявлением русофобской истерии и "комариным укусом".

"Санкции Литвы из-за инцидента в Керченском проливе - это абсурд, очередное проявление русофобской истерии... Вильнюс нагнетает ситуацию лишь бы "укусить" Россию. Только укусы эти - комариные", - заявил он журналистам в пятницу.

Глава комитета обратил внимание, на тот факт, что в Евросоюзе пока нет никакого консенсуса по вопросу применения каких-либо санкций против России из-за ситуации на море. "В Брюсселе наоборот принимаются усилия для снижения напряженности", - добавил Слуцкий.

"Уверен, что этот очередной - больше пиаровский - выпад не останется без внимания и получит адекватную реакцию. Как и во всех случаях применения подобных санкций", - подчеркнул глава комитета.

Литва применила индивидуальные санкции с запретом на въезд в страну для граждан РФ, которые имели отношение к задержанию трех украинских военных судов, нарушивших установленные в Керченском проливе правила, заявила в пятницу находящаяся в Киеве президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, "Литва твердо поддерживает Украину и ввела национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Черном море".

Грибаускайте также уведомила президента Украины Петра Порошенко, что Вильнюс увеличит военную помощь стране.

Инцидент в Керченском проливе

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Они находятся в статусе подозреваемых по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предполагает до 6 лет лишения свободы.

Украина и западные страны использовали этот инцидент как очередной повод для обвинения России в якобы нарушении международных норм и правил и потребовали от РФ освободить задержанных украинцев и вернуть корабли.