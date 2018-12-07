Россия в 2019 году направит в чрезвычайный фонд ООН $1,5 млн

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия в 2019 году направит в Центральный фонд чрезвычайного реагирования ООН взнос в размере $1,5 млн. Об этом сообщил в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на конференции по вопросу о взносах в бюджет данной структуры.

Он подтвердил, что Россия "будет оставаться в числе доноров и сторонников фонда". "Российский взнос, утвержденный правительством России в 2015 году, гарантирует надежный характер наших обязательств, что весьма важно для долгосрочного планирования, - добавил дипломат. - В соответствии с этим в 2019 году мы направим в фонд $1,5 млн". "Рассчитываем, что они будут использованы для выправления критической ситуации в наиболее нуждающихся странах", - добавил он.

Чумаков высоко оценил работу фонда и его руководства. "Это один из наиболее прогрессивных и действенных механизмов поддержки усилий ООН на гуманитарном треке, - обратил внимание он. - Донорские ассигнования носят гибкий характер, позволяют распорядителю фонда максимально оперативно и эффективно распределять их и задействовать для спасения жизней и удовлетворения критических потребностей именно тех, кто "обделен" вниманием донорского сообщества". В этом контексте Москва поддерживает призыв достичь бюджета Форда в миллиард долларов, заключил заместитель постпреда РФ.