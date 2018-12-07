Путин и Медведев выступят на съезде "Единой России", посвященном задачам партии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит в субботу на пленарном заседании XVIII съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В "Единой России" отметили, что в этот день съезд посетит и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Темы съезда

"Руководством партии на съезде будут обозначены приоритетные задачи партии "Единая Россия" на ближайший период, приняты решения по внесению изменений и дополнений в устав партии и ротации в составе ее центральных органов [в том числе Высшего совета и президиума Генерального совета]", - говорится в сообщении Кремля.

Медведев проведет на съезде пленарное заседание и совместное заседание высшего и генерального советов партии. Также он посетит зону презентации партийной работы, где председателю расскажут о новых проектах и итогах работы за 2018 год.

Кроме того, в субботу состоится программный форум в формате дискуссионных площадок: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий". В их работе примут участие профильные министры, депутаты Госдумы, представители региональных отделений "Единой России" и эксперты.

Итоги первого дня

Съезд начал свою работу в пятницу. В этот день единороссы обсудили вопросы своего позиционирования в глазах избирателей и выстраивание коммуникаций как с обществом, так и внутри партии. Работа первого дня партийного форума строилась на базе трех дискуссионных площадок - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", названия которых, по сути, отражали три ключевых направления стратегического развития, которые ставит перед собой партия.

Делегатам съезда были представлены разработанные в результате региональных дискуссий этические нормы члена партии. Они обязательны для всех - и рядовых партийцев, и высокопоставленных единороссов. Причиной для такой меры стал ряд резонансных инцидентов, когда представители "Единой России" допускали некорректные высказывания или совершали недопустимые поступки.

На съезде было объявлено о запуске нового масштабного проекта - Высшей партийной школы. Она создается, чтобы объединить все образовательные программы единороссов и сделать партийную учебу доступной для первичных организаций, сотрудников партийных исполкомов, активистов, которые работают с партийными проектами.

Также на съезде было озвучено решение ежегодно публиковать рейтинг региональных и муниципальных депутатов-единороссов. Результаты первого такого рейтинга, которые должны быть готовы к 1 декабря следующего года, будут учитываться при поддержке того или иного кандидата от партии на следующий политический цикл.

На дискуссионной площадке "Открытость" было представлено сразу несколько актуальных инициатив, призванных еще больше приблизить партию к ее избирателям. Одной из них стала информационная система "Избиратель - депутат", которая включает единую базу депутатов фракций "Единой России", а также сенаторов-единороссов и содержит всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных. Также было объявлено о формировании в 2019 году базы лучших региональных общественных инициатив с целью их распространения по стране.