Захарова: документ по безопасности журналистов согласовали в Милане благодаря усилиям РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Усилия российской стороны позволили участникам заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Милане согласовать документ о безопасности журналистов. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В пятницу министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези сообщил, что совет впервые за 27 лет согласовал текст документа о безопасности журналистов. Сами решения будут обнародованы в ближайшее время. При этом любая подобная декларация может быть принята только при единогласной поддержке 57 членов ОБСЕ.

"Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное. Несмотря на крайнюю степень разобщенности мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов. И это удалось сделать благодаря беспрецедентным усилиям российской стороны", - написала Захарова в Facebook.

По ее словам, в документе были закреплены российские приоритеты в отношении защиты прав отечественных СМИ на пространстве ОБСЕ. Дипломат отметила, что совет подтвердил необходимость беспрепятственного доступа СМИ и жителей стран - участниц организации к иностранным источникам новостей и информационным службам. В решениях была отражена и озабоченность в связи с распространением практики адресных кампаний по дискредитации журналистов, отметила официальный представитель МИД России.

"Зафиксирована озабоченность в связи с введением ограничительных мер в отношении журналистов, приводящих к росту рисков их безопасности и ограничению свободы выражения. На текущий момент такие меры принимают самые разнообразные формы, от лишения или непредоставления аккредитации, запретов на въезд и депортации, до принятия законов, нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой", - добавила Захарова.

Кроме того, отметила она, в документе отражена увязка с резолюциями Совета Безопасности ООН, осуждающими, в частности, насилие в отношении журналистов в вооруженных конфликтах. "Нацелены и впредь на консолидацию международных усилий по защите прав и интересов СМИ на пространстве ОБСЕ", - заключила представитель МИД.