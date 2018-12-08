Володин: США используют террористов для вмешательства в дела суверенных государств

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Вашингтон использует террористов как инструмент давления и предлог для вмешательства в дела суверенных государств, заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

По мнению Володина, мировому сообществу до сих пор не удалось добиться объединения усилий в борьбе с терроризмом, в частности в Сирии. "Слаженной работе мешают геополитические амбиции США, которые продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств, пытаясь подвести под это обоснование в виде так называемой концепции противодействия насильственному экстремизму. В рамках этой концепции государствам навязывается идея внедрения "антиэкстремистских стандартов" воспитания гражданского общества так называемыми независимыми международными экспертами, минуя законные власти", - сказал он.

По словам председателя Госдумы, это приводит к подрыву роли государственных институтов, росту экстремистских настроений и увеличению числа призывов к "цветным революциям".

Единый список террористических организаций

Председатель Госдумы также выступил за формирование общего понимания того, что такое терроризм - в частности, за создание единого списка террористических организаций.

"Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, должен быть единый список террористических организаций, мы должны не допускать двойного толкования их действий. Мы должны сделать все, чтобы лишить терроризм финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности", - сказал он.

По мнению Володина, в рамках данной межпарламентской конференции может быть использован опыт ОДКБ по сближению национальных законодательств в сфере противодействия экстремизму. "Считаю, что опыт ОДКБ по устранению законодательных пробелов (когда организация, признанная террористической в одной из стран, в другой могла легально существовать) может быть востребован и в рамках нашего формата встреч", - обратился он к коллегам.

Володин возглавляет представительную делегацию Госдумы, на полях форума в Тегеране также запланированы двусторонние встречи председателя со спикерами парламентов Афганистана, Пакистана и Турции.

Парламентская ассамблея ОДКБ на заседании 30 октября приняла рекомендации по гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ в части, касающейся признания организаций террористическими. Данный перечень формируется на основе национальных списков, составляемых в соответствии с внутренним законодательством государств ОДКБ, пояснил тогда председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности ПА ОДКБ, замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.