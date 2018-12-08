В ФСБ заявили, что речи о блокаде украинских судов в Керченском проливе не идет

"С 1 апреля до 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошли 18 тыс. 783 судна. Перед прохождением Керчь-Еникальского канала осмотрено 2052 судна или всего 12% от общего количества", - сообщил Вольский.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России Алексей Вольский на брифинге в Москве опроверг заявления о якобы блокаде Россией Керченского пролива для украинских судов.

"Из них 1183 (осмотренных судна) осуществляли грузоперевозки в российские порты в Азовском море и только 869 [судов], которые следовали в украинские порты. Здесь очевидно, что судов , следовавших в российские порты (через Керченский пролив) осмотрено больше и никакой речи о так называемой морской блокаде украинских портов (в Азовском море) не идет", - подчеркнул он.

В ведомстве также отметили виток напряженности в Азовском море, который начался с августа этого года.

"Виток напряженности в Азовском море начался с августа этого года. Украинские военные суда стали заявлять, что если российские суда приблизятся к ним на 4 км, по ним будет открыт огонь", - сообщил журналистам Вольский.

По его словам, 24 октября катера "Лубный" и "Кременчуг" ВМС Украины сопровождали болгарское судно, вышедшее из Мариуполя. "Это сопровождалась угрозами российским кораблям, угрозы звучали в эфире, артсистемы украинских судов направлялись в сторону российских судов. Мы не поддавались на провокации", - сообщил Вольский. "Несомненно, что угрозы были направлены на срыв строительства и начала эксплуатации Крымского моста", - подчеркнул он.

По словам Вольского, ФСБ была вынуждена увеличить группировку кораблей для обеспечения безопасности.

Инцидент 25 ноября

Украинские корабли, задержанные 25 ноября в Черном море, нарушили требования прохода Керченского пролива, действующие 20 лет, сообщил также Вольский.

Он напомнил, что изначально украинские моряки заявляли, что не планируют проходить Керченский пролив, этот факт был задокументирован. "Ни одно судно на момент подхода в Керченскому проливу заявок не подавало <...> Хотя правила прохода Керчь-Еникальского канала им были известны. Данные правила действуют более 20 лет и всегда соблюдались как российскими, так и украинскими судами", - подчеркнул Вольский.

Он сообщил, что через Керченский пролив ежедневно проходят от 80 до 150 судов. "Это очень интенсивная транспортная магистраль", - заметил Вольский.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.