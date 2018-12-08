Житель Донбасса опознал в задержанном в Черном море украинском военном сотрудника СБУ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Житель Донбасса опознал в одном из 24 арестованных за незаконное пересечение границы украинских военных пытавшего его сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

"К нам обратился житель Донецкой области. Он опознал в одном из задержанных сотрудника СБУ как лицо, пытавшее его в Бердянске с причинением серьезных телесных повреждений", - сказал Шишов.

Он сообщил, что правоохранительные органы Донецка уже заинтересовались этим фактом. "Мы обратились с просьбой какие-то материалы нам предоставить. Вот какой контингент руководил действиями ВМС Украины", - заключил Шишов.