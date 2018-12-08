Володин на встрече с Роухани передал ему слова приветствия от Путина

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Ирана Хасану Роухани слова приветствия и теплые пожелания от президента России Владимира Путина в ходе двусторонней встрече с иранским лидером.

Встреча прошла в субботу на полях второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Роухани высоко оценил двусторонние отношения двух стран, а также отметил важную роль президента России Владимира Путина в поддержании их уровня. Он также констатировал, что в последние пять лет наступил новый этап сотрудничества между Россией и Иранов.

В свою очередь Володин передал главе Ирана слова приветствия и добрые пожелания от российского президента. "Важно, что мы законодательно обеспечиваем решения руководства наших стран", - отметил спикер, добавив, что взаимодействие парламентов России и Ирана в настоящее время очень эффективны и приводят к конкретным результатам.

Первая конференция руководителей парламентов шести стран по вопросам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия прошла 24 декабря 2017 года в Исламабаде (Пакистан). Володин возглавляет представительную делегацию Госдумы, на полях форума в Тегеране также запланированы двусторонние встречи председателя со спикерами парламентов Афганистана, Пакистана и Турции.