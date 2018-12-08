Нетаньяху проинформировал Путина о деталях операции ВС Израиля вдоль границы с Ливаном

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать российско-израильское взаимодействие по военной линии. Об этом было заявлено в телефонном разговоре российского лидера с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

"При обсуждении ситуации в Сирии Владимир Путин подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии. В этой связи была подчеркнута актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы", - сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Российский лидер также отметил важность строгого соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане. "Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане", - сообщил Кремль.

Разговор между лидерами двух стран состоялся по инициативе израильской стороны. Путин и Нетаньяху договорились "проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран", говорится в сообщении пресс-службы.

На этой неделе Израиль начал операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению прорытых на его территорию шиитским движением "Хезболлах" тоннелей. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого из Ливана на территорию еврейского государства. Временные силы ООН в Ливане подтвердили в четверг информацию о существовании обнаруженного Армией обороны Израиля тоннеля на ливано-израильской границе.