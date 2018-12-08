Дума не планирует принимать проект о наказании за исполнение санкций против РФ в этом году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума не планирует рассматривать в завершающуюся осеннюю сессию законопроект об ответственности за исполнение санкций против РФ. Об этом сообщил в субботу ТАСС первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Ранее на Охотном Ряду говорили о возможности принятия этого документа до конца года. Последнее пленарное заседание намечено на 19 декабря.

"Его нет в плане на декабрь", - сказал Жуков, отвечая на соответствующий вопрос. Он высказал мнение, что это связано с тем, что работа над текстом еще не завершена.

Проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ, принятый в первом чтении, был внесен 14 мая спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также лидерами всех парламентских фракций. Он дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". В соответствии с ней максимальные меры ответственности за исполнение западных санкций на территории России предусмотрены в виде четырех лет лишения свободы. Второе чтение законопроекта было перенесено для проведения консультаций с бизнесом, который выразил обеспокоенность инициативой в ее первоначальной редакции.

После этого Володин указывал на возможность, что текст может быть скорректирован с учетом предложений бизнеса по переводу ответственности непосредственно за исполнение санкций из Уголовного кодекса РФ в Кодекс РФ об административных правонарушениях. При этом он подчеркивал, что норма об уголовном наказании за подстрекательство к санкциям в законопроекте должна сохраниться.