Медведев вручил партбилеты ЕР главам Кузбасса, Удмуртии, Коми, Алтая и Челябинской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам пяти регионов РФ.

Мероприятие прошло во время совместного заседания Высшего и Генерального советов "Единой России" на съезде партии в субботу.

Партбилеты получили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Республики Коми Сергей Гапликов, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Медведев поздравил глав регионов, вступивших в "Единую Россию". "Корпус высших должностных лиц субъектов РФ обновляется, это естественный процесс", - отметил премьер. Он добавил, что, как правило, кандидатов на должности губернаторов выдвигает и поддерживает "Единая Россия", при этом среди них есть и члены партии, и беспартийные. "И некоторые главы регионов, которые возглавили в этом году регионы, а некоторые и в предыдущий период, принимают решение о том, чтобы укрепить свое сотрудничество с партией, укрепить свои отношения, создать политический союз с "Единой Россией", - сказал Медведев на церемонии вручения партийных билетов.