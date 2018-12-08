Песков сообщил, что даты нового саммита по Сирии пока нет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия, Германия, Франция и Турция готовы собраться на новый саммит по сирийскому урегулированию, однако его дата пока не определена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все высказывались в пользу продолжения этой сирийской "четверки", но точных дат пока не определено", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Первый саммит в таком формате прошел в Стамбуле 27 октября.

На недавней встрече "двадцатки" в Аргентине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным предложил провести новый саммит по Сирии. После аргентинской встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что вопрос о проведении нового саммита по Сирии обсуждался Путиным и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.