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Песков: Сурков примет участие во встрече в нормандском формате помощников лидеров

Ни одна из сторон-участниц пока официально не сообщала о дате встречи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков примет участие во встрече помощников лидеров в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция).

"От нас [РФ] должен быть Сурков", - сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, кто будет представлять РФ на этой встрече.

Сообщения о том, что встреча на уровне помощников может состояться на следующей неделе, появлялись в западной печати. Однако ни одна из сторон-участниц пока официально не сообщала о ней.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел, представителей сторон.

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УкраинаСирияГерманияРоссияФранцияПесков, Дмитрий Сергеевич
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