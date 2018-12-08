Медведев положительно оценил реализуемые "Единой Россией" партийные проекты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе съезда ЕР в субботу ознакомился с несколькими партийными проектами.

Для премьера, в частности, провели презентацию Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) - это проект, запущенный на базе института сторонников партии, он оказывает помощь в реализации инициатив активистов. Как пояснили организаторы ЦПГИ, в работе центра уже 200 заявок со всей страны, в реализации некоторых из них уже удалось помочь.

Также Медведеву с помощью специального интерактивного приложения продемонстрировали возможности работы в рамках партийных проектов, и рассказали о концепции и ходе реализации одного из них - "Чистая страна".

Премьер позитивно оценил реализуемые партией проекты. "Очень хорошо", - отметил премьер-министр.