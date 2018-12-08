Кадыров: вопрос по границе Чечни с Ингушетией закрыт

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вопрос относительно установления границы между Ингушетией и Чечней закрыт, заявил ТАСС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в кулуарах съезда "Единой России".

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции страны соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней, которое в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии - Юнус-Бек Евкуров - и Чечни - Рамзан Кадыров. В нем устанавливается граница между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

"Вопрос с Ингушетией [по границе] закрыли", - сказал Кадыров.