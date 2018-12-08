Медведев: "Единая Россия" гордится своим вкладом в победу Путина на выборах-2018

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" гордится тем, что смогла внести свой вклад в победу Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и считает важным превратить энергию этой победы в энергию развития страны. Об этом заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании съезда партии.

Он назвал выборы главы государства ключевым событием уходящего года. "Для России этот выбор всегда является историческим, он определяет и общую судьбу, и общее будущее. И для партии этот выбор был очевиден", - отметил Медведев, напомнив, что на предыдущем съезде "Единой России" год назад была поставлена цель помочь обеспечить безоговорочную победу Путина на выборах.

"Эта цель успешно достигнута и мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в Вашу, Владимир Владимирович, победу", - обратился Медведев под аплодисменты зала к Путину, также присутствующему на съезде.

По словам председателя "Единой России", для партии "было принципиально важно превратить энергию этой победы" в энергию развития страны и движение вперед по всем направлениям - в экономике, медицине, образовании, в современных технологиях, в развитии городов и сел, в сохранении природы - в строгом соответствии с масштабными задачами, поставленными в майском указе президента.

По словам премьера, "Единая Россия" - "это партия народного большинства и [она] должна играть ведущую роль в достижении национальных целей развития". "Это и привилегия, и ответственность нашей партии как крупнейшей политической силы; партии, готовой принимать весьма непростые решения и действовать в стратегических интересах страны и большинства ее граждан", - сказал Медведев.

Он добавил, что сейчас очень ответственный период, от которого зависит будущее, и "Единая Россия", как главная политическая сила РФ, готова сделать все для развития страны.