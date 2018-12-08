Володин назвал недопустимым вмешательство в дела суверенных государств

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на закрытии второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая проходит в субботу в Тегеране, назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

"Хочется сказать о том, что то напряжение, которое создало в ряде стран те ситуации, которые, развиваясь, привели практически к потере суверенитета и гуманитарным катастрофам, еще раз показывает, что не должно быть вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Мы видим, что началось в Ливии, мы видим, что произошло с Ираком, мы с вами видим, на пороге каких проблем стояла Сирия", - сказал он.

"Мы сегодня видим, что происходит во многих странах с решениями, которые принимаются в области международной торговли. Считаем недопустимым, когда договоренности и решения, принятые ООН, не просто не выполняют, а в одностороннем порядке попирают... Это не добавляет стабильности, это, более того, привносит напряжение во все страны", - резюмировал спикер Госдумы.