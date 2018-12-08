"Единая Россия" будет проводить для первичных отделений конкурс социальных проектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" утвердил проведение конкурса социально значимых проектов, который будет проводиться среди первичных отделений партии. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в субботу на XVIII партийном съезде.

"Конкурс первичных отделений "Единой России" позволит отобрать общественно значимые проекты на местах и выделить на них финансирование, привлечь к реализации гражданских инициатив молодежь и наладить обратную связь с первичным партийным звеном", - сказал Турчак.

По его словам, участниками конкурса могут стать первичные отделения в селах, городах, а также "первички" в административных центрах субъектов РФ. "Результаты конкурса будут подводиться по каждой категории отдельно", - подчеркнул он.

Как отметил Турчак, проект, представленный на конкурс, должен быть направлен на решение проблем конкретной территории и получить одобрение населения в форме общественного обсуждения, голосования или сбора подписей. Победителей будет выбирать экспертная комиссия, сформированная президиумом генсовета партии, максимальная сумма гранта - 200 тыс. рублей, добавил он.

"Прием заявок начнется 10 декабря и продлится до 31 января 2019 года, рассмотрены они будут с 1 по 20 февраля. 28 февраля комиссия подведет итоги конкурса. Отчет о целевом использовании средств, выделенных на реализацию общественно значимого проекта, первичное отделение должно будет предоставить в Центральный исполнительный комитет "Единой России", - заключил Турчак.