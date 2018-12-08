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XVIII съезд "Единой России"

Путин: мир находится в состоянии трансформации, России нужно не допустить отставания

Президент отметил, что "Единая Россия" должна использовать свой законодательный, организационный, кадровый потенциал для объединения и консолидации граждан

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мир находится в состоянии трансформации, и России необходимо не допустить отставания. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

"Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можно навсегда", - сказал президент РФ.

"Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще, драматически ситуация развивается и в мире, и в нашей судьбе тоже", - заметил он. Партия "Единая Россия" в этой связи должна использовать свой законодательный, организационный, кадровый потенциал для объединения и консолидации граждан, для решения задач развития и реализации общенациональной повестки дня, заключил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияXVIII съезд "Единой России"
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