Путин: мир находится в состоянии трансформации, России нужно не допустить отставания

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мир находится в состоянии трансформации, и России необходимо не допустить отставания. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".

"Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можно навсегда", - сказал президент РФ.

"Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще, драматически ситуация развивается и в мире, и в нашей судьбе тоже", - заметил он. Партия "Единая Россия" в этой связи должна использовать свой законодательный, организационный, кадровый потенциал для объединения и консолидации граждан, для решения задач развития и реализации общенациональной повестки дня, заключил российский лидер.