"Единая Россия" на 40% ротировала свой генсовет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию своего генерального совета - коллегиального руководящего органа партии.

По уставу единороссов, в состав генсовета входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%.

Ротация генсовета, проведенная XVIII съездом в субботу, составила 40%, при этом более трети его новых членов - секретари первичных и местных отделений "Единой России". Согласно имеющимся у ТАСС материалам, из действующего состава генсовета выведено 68 человек, введено - 72, из них 21 человек представляют первичные отделения партии, четыре - местные. Численность генсовета составляет 170 человек.

В частности, в состав генсовета введены губернаторы Калининградской и Тюменской областей Антон Алиханов и Александр Моор, главы Адыгеи и Якутии Мурат Кумпилов и Айсен Николаев, губернаторы Нижегородской и Новосибирской областей Глеб Никитин и Андрей Травников, Алтайского края и Марий Эл Виктор Томенко и Александр Евстифеев, Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, депутаты Госдумы Артем Туров, Дмитрий Пирог, Денис Москвин и Александр Грибов (двое последних являются секретарями региональных партотделений - нижегородского и ярославского соответственно), члены Совета Федерации Андрей Климов и Сергей Фабричный, мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Из состава генсовета были выведены в том числе главы Ленинградской, Самарской, Калужской областей Александр Дрозденко, Дмитрий Азаров и Александр Артамонов, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель Бурятии Алексей Цыденов. При этом съезд ввел их в состав другого руководящего органа "Единой России" - высшего совета.

Голосование по составу генсовета проводилось в закрытом режиме.

Обновление президиума генсовета

Кроме того, на четверть обновился состав президиума генсовета. В общей сложности ротация составила 26% (по уставу партии, должна быть не менее 15%).

В частности, в состав президиума вошли депутаты Госдумы Александр Козловский, Артем Туров, Александр Хинштейн, Александр Якубовский, Александр Грибов и Денис Москвин, член Совета Федерации Андрей Климов, секретари ряда региональных отделений.

Из состава решением съезда были выведены в том числе депутаты Госдумы Виктор Дзюба, Виктор Зубарев, Сергей Железняк, Василий Пискарев, Сергей Петров, Шамсаил Саралиев, сенатор Сергей Попов, экс-депутат Госдумы, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Съезд "Единой России"

XVIII съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря.

В первый день съезда работали три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек" и внесли иные предложения.

Во второй день в работе съезда принимают участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда проходит программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".