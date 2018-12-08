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Медведев: "Единая Россия" будет успешной и продолжит работать на благо страны

Премьер-министр поздравил однопартийцев с завершением съезда и наступающим Новым годом
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен в успешности партии.

"У меня нет никаких сомнений в том, что мы с вами добьемся успехов", - заявил он на съезде партии. "Партия пользуется поддержкой..., не дождется никто того, чтобы мы перестали делать самое важное в нашей жизни - работать во имя нашей страны", - добавил Медведев.

Он подчеркнул, что следующий год будет важным как для России, так и для партии. "У нас огромные задачи", - заявил премьер. Он напомнил о непростых решениях, которые "Единой России" приходилось принимать - "и чего только ни говорили по поводу результатов, по поводу наших возможностей". Однако партия сохранила поддержку граждан, а те, кто желали ей плохого, остались ни с чем, добавил Медведев.

Он поздравил единороссов с завершением съезда и наступающим Новым годом.
 

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