Медведев: "Единая Россия" будет успешной и продолжит работать на благо страны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен в успешности партии.

"У меня нет никаких сомнений в том, что мы с вами добьемся успехов", - заявил он на съезде партии. "Партия пользуется поддержкой..., не дождется никто того, чтобы мы перестали делать самое важное в нашей жизни - работать во имя нашей страны", - добавил Медведев.

Он подчеркнул, что следующий год будет важным как для России, так и для партии. "У нас огромные задачи", - заявил премьер. Он напомнил о непростых решениях, которые "Единой России" приходилось принимать - "и чего только ни говорили по поводу результатов, по поводу наших возможностей". Однако партия сохранила поддержку граждан, а те, кто желали ей плохого, остались ни с чем, добавил Медведев.

Он поздравил единороссов с завершением съезда и наступающим Новым годом.

