Медведев наградил глав 10 региональных общественных приемных председателя "Единой России"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил благодарственные грамоты руководителям своих общественных приемных в десяти регионах РФ, отметив их вклад в прямую работу с людьми на местах. Церемония состоялась на встрече Медведева с секретарями региональных отделений "Единой России" и руководителями региональных общественных приемных председателя партии.

Он отметил, что руководители общественных приемных ведут прямую полевую, очень сложную работу "с людьми, которые часто просто в плохом настроении, с большими проблемами, приходят за правдой, за справедливостью" и нуждаются в помощи. "Тем более, не всем можно помочь, мы с вами понимаем, но постараться сделать что-то можно всегда", - подчеркнул Медведев.

Он поблагодарил руководителей своих общественных приемных в регионах за вклад в общее дело и поздравил их с наступающими праздниками.

Благодарственные грамоты получили руководители региональных общественных приемных председателя "Единой России": в Ямало-Ненецком автономном округе - Марат Абдрахманов, в Оренбургской области - Геннадий Аверьянов, в Якутии - Елена Голомарева, в Челябинской области - Владимир Горнов, в Костромской области - Сергей Деменков, в Астраханской области - Леонид Огуль, в Туве - Онер Ондар, в Архангельской области - Александр Поликарпов, в Курской области - Владимир Сальников, и в Курганской области - Александр Сапожников.